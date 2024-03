Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

Ostholstein - Autobahn A1

Höhe Bad Schwartau

Unbekannte Täter entfernen Befestigungsmaterial aus Schallschutzmauern - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Zwischen Freitag (22.03.) und Montag (25.03.) wurde Befestigungsmaterial von Schallschutzmauern auf der Bundesautobahn A1 im Bereich Bad Schwartau entwendet. Aufgrund des Entfernens der Schrauben drohten die Schutzmauern abzubrechen und auf die Fahrbahnen zu stürzen.

Im Zeitraum von Freitag (11:00 Uhr) bis Montag (12:00 Uhr) kam es aus den Schallschutzmauern, die sich seitlich an der Bundesautobahn A1 in Höhe Bad Schwartau auf zwei Brücken befinden, zu Diebstählen von Befestigungsmaterialien. Aus den Mauern, die jeweils über den Mühlenbach sowie die Lübecker Straße verlaufen, wurden insgesamt 202 Edelstahlmuttern in den Größen M24, M27 und M30 sowie 33 Gewindebolzen und 96 Unterlegscheiben in den gleichen Größen entwendet. Dieses Material diente zur Befestigung der einzelnen Schallschutzmauern am Untergrund. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Gegenstände war die Statik der Mauern zeitweise nicht mehr gegeben und sie drohten sogar abzubrechen und so auf die Autobahn wie auf die Straßen unterhalb der Brücken zu stürzen. Zum Glück konnte die Beeinträchtigung zeitnah von der Autobahnmeisterei festgestellt und so Schlimmeres verhindert werden.

Der Gesamtschaden wird nach aktuellem Erkenntnisstand auf knapp 2.200 Euro geschätzt.

Dadurch, dass die Materialien sowohl auf der Fahrbahnseite (Autobahn) als auch auf der Rückseite (Landseite) entwendet wurden, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter und/oder den Tathergang geben können. Hinweise werden dankend unter der Rufnummer: 04524 70770 oder per E-Mail unter: Scharbeutz.PABR@polizei.landsh.de entgegengenommen.

