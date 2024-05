Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Verkehrsunfall weggefahren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Teichstraße/ Eichstätte, Samstag, 11.05.2024, 10.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Samstagvormittag kam es im Kreuzungsbereich Teichstraße/ Eichstätte in Northeim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 57-jähriger Mann befuhr die Teichstraße in Richtung Eichstätte und wollte folglich in diese nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er einen vor ihm fahrenden roten Pkw, welcher die Eichstätte in Richtung B3 befuhr und verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg wartete. Der 57-jährige Mann fuhr im weiteren Verlauf auf den vor ihm fahrenden Pkw auf.

Der rote Pkw war mit drei männlichem Personen besetzt, welche sich den entstandenen Schaden zwar anschauten, jedoch umgehend ihre Fahrt fortsetzten, ohne der Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand mindestens ein Sachschaden in Höhe von 3500,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

