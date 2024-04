Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Betrugsmasche- Polizei nahm Bandenbetrüger nach Geldübergabe fest

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein 84-jähriger Mann bei der Polizei in Melle und teilte mit, dass er vor einigen Wochen über eine Zeitungsannonce Kontakt zu einer angeblich 70-jährigen Frau aufgenommen hatte. Die Dame suchte Kontakt für gemeinsame Freizeitaktivitäten. Diese habe dann nach Kontaktaufnahme durch den Geschädigten und mehreren Telefonaten um Geld zur Begleichung ihrer Schulden gebeten. Der Senior gab der Frau eine vierstellige Bargeldsumme sowie diverse Wertgegenstände. Die besagte Dame meldete sich nun erneut bei dem Senior und verlangte weiteres Bargeld. Gemäß einer Absprache sollte er von seinem Wohnsitz zur Sparkasse fahren und das Geld dort abheben. Unter dem Vorwand, das Geld holen zu wollen, erschien der Geschädigte jedoch bei der Polizei Melle und informierte die Beamten über den Betrugsverdacht. Die Polizei nahm die Schilderungen des 84-Jährigen ernst und ging fortan von einem gewerbs-/bandenmäßigen Betrug aus. Der Senior erklärte sich bereit, bei der polizeilichen Aufklärung durch eine enge Betreuung durch die Polizisten mitzuwirken. Nach weiteren Telefonaten mit der kriminellen Dame wurde eine erneute Geldübergabe am Donnerstag auf einem Parkplatz in Bissendorf vereinbart. Gegen 20 Uhr begab sich der mutige Rentner zu dem verabredeten Treffpunkt. Etwa eine Stunde später erfolgte schließlich der Zugriff und insgesamt fünf Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei weibliche Personen (66 J., 37 J., 15 J.) und zwei männliche Personen (38 J., 18 J.). Die Beschuldigten wurden am darauffolgenden Tag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

