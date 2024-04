Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Inspektionsweite Schwerpunktkontrolle "Radfahrende"

Osnabrück (ots)

Am gestrigen Dienstag fand im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück eine Schwerpunktkontrolle "Radfahrende" statt. Zielrichtung an diesem Tag war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten der Verkehrssicherheitslage. Hierbei galt es, sowohl das Fehlverhalten gegenüber Radfahrenden, als auch im gleichen Maße das Fehlverhalten von Radfahrenden /E-Scooter-Fahrenden und Fußgängern zu überprüfen. Auch die Thematik der fehlenden Beleuchtungseinrichtungen an Fahrrädern stand im Fokus der Kontrollen. Im Rahmen der Kontrollen wurden die Verkehrsteilnehmenden auch präventiv auf die Gefahrensituationen, bedingt durch das Fehlverhalten, hingewiesen. Die Kontrollen erfolgten sowohl stationär als auch mobil. Hierbei wurden neben dienstlichen Kraftfahrzeugen auch dienstliche Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes eingesetzt.

Es wurde festgestellt, dass eine Vielzahl der Verstöße durch Befahren der Gehwege zustande gekommen ist. Zudem trug ein Großteil der Fahrrad-/Pedelec- und EKF-Fahrenden keinen Helm. Insgesamt zeigten sich die kontrollierten Verkehrsteilnehmer häufig einsichtig. Die Resonanz aus der Bevölkerung war durchweg positiv. Eine mediale Begleitung auf Instagram erfolgte durch die Pressestelle der Polizeiinspektion Osnabrück.

Kontrollergebnisse im Detail:

Kontrollierte Fahrräder: 381 davon festgestellte Verstöße: 278

Kontrollierte Pedelecs: 131 davon festgestellte Verstöße: 56

Kontrollierte E-Scooter: 45 davon festgestellte Verstöße: 24

- Nutzung Mobiltelefon: 24 x - Vorfahrtsverletzung (u. a. auch Rotlicht): 23 x - Befahren Fußgängerzone: 70 x - Gehweg befahren: 134 x - Durchfahrtsverbot: 44 x - Beleuchtung: 33 x - Sonstiges: 31 x

Kontrollierte Kraftfahrzeuge: 104, festgestellte Verstöße: 106

- Nutzung Mobiltelefon: 18 x - Vorfahrtsverletzung (u. a. auch Rotlicht): 23 x - Befahren Fußgängerzone: 1 x - Gehweg befahren: 0 - Durchfahrtsverbot: 20 x - Beleuchtung: 1 x - Halten/Parken: 8 x - Seitenabstand beim Überholen: 2 x - Sicherheitsgurt / Schutzhelm: 8 x - Sonstiges: 25 x

Sonstiges:

Andere Verkehrsteilnehmer: 2 x Betäubungsmittel(Ordnungswidrigkeiten) Fahrradfahrende ohne Helm: 212 x Pedelecfahrende ohne Helm: 59 x E-Scooter ohne Helm: 29 x

Neben den Schwerpunktkontrollen waren Kolleginnen des Präventionsteams der Polizei Osnabrück in der Waldschule Lüstringen zu Besuch und überprüften die Fahrräder der 4. Jahrgänge auf Verkehrstauglichkeit. Zudem war die Verkehrswacht Osnabrück mit einem sogenannten Fahrrad-Brems-Simulator vor Ort. Hier konnten die Schüler der Waldschule ihre Reaktionsgeschwindigkeit testen. Nach abgeschlossener Radfahrprüfung bekam jedes Kind eine Warnweste durch einen Kollegen der Verkehrswacht überreicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell