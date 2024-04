Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Diebstahl aus Fahrzeug- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Montagabend (20.00 Uhr) bis Dienstagmorgen (06.30 Uhr) trieben Diebe ihr Unwesen in Wallenhorst. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmenfahrzeug (VW Transporter), welches am Fahrbahnrad in der Straße "Plaggenweg" ordnungsgemäß geparkt war. Hier durchsuchten die Diebe das Innere des Fahrzeuges und entwendeten diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Bramsche bitten nun Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Tätern geben können, sich unter 05461/94530 zu melden.

