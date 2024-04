Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: 74-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montagmittag befuhr ein 74-Jähriger gegen 14:00 Uhr mit seinem E-Bike die Straße "Auf der Wittenburg". In Höhe einer Einmündung bog der Radfahrer nach links in Richtung Venner Ring ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Tesla-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 74-jährige Mann aus Bad Iburg erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-jährige Autofahrer (whft. Bad Laer) blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

