Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gesmold: Zeugen gesucht nach Kupferdiebstahl

Melle (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 23:30 bis 00:38 Uhr Zugang zu einem Firmengelände Auf dem Platen unweit zur Westerhausener Straße. Die Täter entwendeten von dort mehrere Kilogramm Kupfer, die sie mit einem PKW abtransportierten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter 05422/92260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell