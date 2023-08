Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall wegen medizinischem Notfall

Ludwigshafen (ots)

Eine 28-jährige Autofahrerin verursachte auf Grund eines medizinischen Notfalls am Dienstagabend (01.08.2023, gegen 20:15 Uhr) einen Unfall und wurde hierdurch leicht verletzt. Sie war an der Dürkheimer Straße mit hoher Geschwindigkeit zunächst über einen Gehweg und dann gegen eine Ampel gefahren. Letztere wurde stark beschädigt. Am Auto sowie der Ampel entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.

