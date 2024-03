Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Jugendgruppe attackiert am Hauptbahnhof Dresden einen 37-Jährigen

Dresden (ots)

Am Samstag (02.03.2024) ereignete sich im Bereich des Hauptbahnhof Dresden ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 37-Jährigen. Der Geschädigte sprach die Personengruppe zuvor im Bereich Wiener Platz an, als diese gegen Werbeschilder und die Fenster der Haltestelle getreten und geschlagen haben. Daraufhin haben die Personen angefangen auf den 37-jährigen Deutschen einzuschlagen und einzutreten. Als er versuchte sich in Sicherheit zu bringen und in Richtung Hauptbahnhof flüchtete, schlugen und traten sie weiterhin auf ihn ein.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Dresden wurde gegen 00:40 Uhr auf lautes Geschrei im Bereich des Ausganges zum Wiener Platz aufmerksam und sah eine Personengruppe, von der eine weibliche Person auf den 37-Jährigen eintrat.

Als die Personengruppe die Streife erkannte, ergriffen die Personen die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnten zwei weibliche Personen (16, 18) gestellt werden. Dabei leistete die 18-Jährige Widerstand gegen die Festnahme, indem sie versuchte die Beamten zu schlagen und zu treten.

Eine Streife der Polizeibehörde Dresden unterstützte die Beamten der Bundespolizei bei der Festnahme der beiden tatverdächtigen Deutschen und im Zuge der Nahbereichsfahndung nach den weiteren Tätern. Durch die Beamten konnten kurz darauf drei weitere Personen gestellt werden, die an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt waren. Bei ihnen handelt es sich um zwei 16-Jährige Deutsche und eine 12-Jährige marokkanische Staatsangehörige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell