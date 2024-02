Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Überwachungsflug der Bundespolizei führt zur Festnahme von Kabeldieb

Dresden (ots)

Die Bundespolizei führte am Sonntagabend (18.02.2024) um 20:50 Uhr einen Überwachungsflug im Gleisbereich Dresden-Niedersedlitz durch und beobachtete eine verdächtige Person, die sich an einem Betriebsgrundstück direkt an der Bahnlinie aufhielt. Es bestand der Verdacht des Buntmetalldiebstahls, weshalb weitere Streifen am Boden hinzugezogen wurden, um die Person zu kontrollieren.

Bei Ankunft der Streife der Bundespolizei versuchte die Person zu flüchten und warf dabei einen Rucksack in den Lockwitzbach. Im Rahmen einer Nachsuche konnte der Rucksack wieder aufgefunden werden, in welchem sich diverse Werkzeuge zum Schneiden von Kabeln befanden. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte mehrere zerschnittene/lose Kabelteile zum Abtransport, was den Verdacht des Diebstahls erhärtete.

Es stellte sich heraus, dass die Person bereits in der Vergangenheit aufgrund von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Noch vor Ort erfolgte die vorläufige Festnahme des 39-jährigen Deutschen und die Übergabe an die Polizei Sachsen, welche zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen in diesem Sachverhalt führt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell