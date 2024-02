Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf: Böschungsbrand am Hauptbahnhof Dresden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Am Sonntagmittag (04.02.2024) kam es im Bereich des Parkplatzes auf der Wielandstraße in Dresden, an der angrenzenden Bahnanlage zu einem Böschungsbrand.

Bisher unbekannte Täter warfen eine Eisenstange auf die Oberleitung und verursachten dadurch einen Spannungsbogen. Die Böschung oberhalb der Stützmauer geriet dadurch in Brand. Der Schwelbrand konnte anschließend durch die Feuerwehr Dresden gelöscht werden.

Die Bundespolizei Dresden bittet um Ihre Mithilfe und sucht nach möglichen Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizei Dresden, unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 zu melden!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell