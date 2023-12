Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Personen bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße verletzten sich am Donnerstag (28.12.) zwei Personen bei einem Verkehrsunfall. Um 13.15 Uhr wollte eine 46-Jährige mit ihrem Opel vom Gelände einer Tankstelle aus nach links in Richtung Eckesey abbiegen. Hierbei stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem VW zusammen. Der 47-jährige Fahrer aus Herdecke war in Richtung Innenstadt unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Mann und seine 41-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, benötigten jedoch keine ärztliche Behandlung vor Ort. Der Opel sowie der VW waren so stark beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen hinzugerufen werden musste. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. (arn)

