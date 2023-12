FW Dresden: Brand auf Balkon greift auf Dachstuhl über

Feuerwehr Dresden

Brand auf Balkon greift auf Dachstuhl über

Dresden

2. Dezember 2023 00:02 - 03:01 Uhr Niederwaldplatz

Aus noch zu ermittelnder Ursache war auf dem Balkon einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamiliengebäudes ein Kleingewächshaus in Brand geraten. Nachdem die Löschmaßnahmen der Bewohnerin keinen Erfolg zeigten, alarmierte sie über den Notruf 112 die Feuerwehr. Währenddessen griffen die Flammen zwischen zwei Gauben auf das Dach über und setzten den Dachstuhl in Brand. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ihnen und den Einsatzkräften wurde von Nachbarn für die Dauer der Einsatzmaßnahmen warmer Tee angeboten. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen über Drehleitern die Brandbekämpfung auf. Um an den Brandherd im Dach heranzukommen, musste auf einer Fläche von etwa acht Quadratmetern die Dachhaut aufgenommen werden. Die Mieterin blieb unverletzt. Durch eine intensive Belüftung des Gebäudes von Beginn an konnte ein Raucheintrag in das Gebäude verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Löbtau und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

