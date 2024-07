POL-PDNW: Kontrollstelle

Weisenheim am Sand (ots) - Am Samstag den 06.07.2024 kam es gegen 14:20 Uhr auf der L454 zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L454 aus Richtung Weisenheim am Sand kommend in Fahrtrichtung Birkenheide. Das Fahrzeug geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine ...

mehr