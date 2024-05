Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Durch ein missglücktes Bremsmanöver kam es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48. Zwei Motorradfahrer fuhren gegen halb zwölf hinter mehreren Pkw in Richtung Fischbach. Kurz vor der Auffahrt zur Bundesautobahn 6 verlangsamten die Autos ihre Geschwindigkeit. Die 40-jährige Zweiradfahrerin erkannte den Verkehrsvorgang zu spät und versuchte selbst noch, rechtzeitig abzubremsen. Hierbei verlor die Frau die Kontrolle über ihre Triumph Maschine und stürzte auf den Asphalt. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzungen der Fahrerin und brachte die Gestürzte im Anschluss in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bundesstraße in beide Richtungen. |kfa

