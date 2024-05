POL-PPWP: Ja oder nein, das ist hier die Frage...

Kaiserslautern (ots) - Einen Einbruch in ihr Kellerabteil hat eine Anwohnerin der Feuerbachstraße am Sonntagvormittag der Polizei gemeldet. Wie die 20-Jährige am Telefon angab, wurde der Lattenverschlag gewaltsam geöffnet und der Lagerraum durchwühlt. Ersten Überprüfung zufolge stahlen die Täter einen Kompass und eine weiße Damenjacke der Marke "New Yorker". Bis zum Eintreffen der Polizeistreife leistete die junge Frau leider ganze Arbeit: Sie räumte den Kellerraum ...

