Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufgeräumter Tatort...

Kaiserslautern (ots)

Einen Einbruch in ihr Kellerabteil hat eine Anwohnerin der Feuerbachstraße am Sonntagvormittag der Polizei gemeldet. Wie die 20-Jährige am Telefon angab, wurde der Lattenverschlag gewaltsam geöffnet und der Lagerraum durchwühlt. Ersten Überprüfung zufolge stahlen die Täter einen Kompass und eine weiße Damenjacke der Marke "New Yorker".

Bis zum Eintreffen der Polizeistreife leistete die junge Frau leider ganze Arbeit: Sie räumte den Kellerraum auf und befestigte auch die aufgehebelten Holzleisten wieder am Türrahmen. - Eine Spurensicherung war somit für die Beamten hinfällig. Ihnen blieb nur, die Aussage der 20-Jährigen aufzunehmen und mit der Suche nach eventuellen Zeugenhinweisen zu beginnen.

Die Tatzeit kann bislang leider nur auf den Zeitraum zwischen dem 5. und dem 12. Mai eingegrenzt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unsere Bitte in diesem Zusammenhang: Sollten Sie einen Einbruch feststellen - egal, ob in Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihren Keller oder in Ihr Auto - verständigen Sie die Polizei und lassen Sie den Tatort möglichst unberührt. Nur dann besteht für die Ermittler die Möglichkeit, nach eventuell vorhandenen Spuren zu suchen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell