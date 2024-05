POL-PPWP: 60-Jähriger hält Einsatzkräfte und Klinik-Personal auf Trab

Kaiserslautern (ots) - Wegen des Kaiserslauterer Firmenlaufs werden am kommenden Donnerstag (16. Mai 2024) mehrere Straßenzüge vorübergehend gesperrt. Es kann deshalb in der Zeit von 16 bis 21 Uhr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bereits ab 10 Uhr werden in der Schneiderstraße und in der Karl-Marx-Straße Absperrgitter aufgebaut, was ebenfalls zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen kann. ...

