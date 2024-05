Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nicht ohne gültiges Versicherungskennzeichen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet am Samstag eine Strafanzeige eingehandelt. Die 25-Jährige fiel den Beamten zunächst auf, weil sie mit ihrem E-Scooter den Gehweg in der Eisenbahnstraße befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass am Fahrzeug noch das schwarze Versicherungskennzeichen der vergangenen Saison angebracht war. Der Frau wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da sie sich den E-Scooter bei ihrem Bekannten ausgeliehen hatte, muss sich auch der 28-Jährige Mann als Halter des Fahrzeuges in einem Strafverfahren verantworten.

Hier noch einmal der Hinweis: Bereits am 1. März haben die schwarzen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit verloren. Die Kennzeichen der aktuellen Saison sind blau. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell