Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen. Gegen 4:45 Uhr kontrollierten Beamte in der Eisenbahnstraße einen Audi. Bei dem 22-jährigen Fahrer stellten die Ordnungshüter eine Alkoholisierung von 0,84 Promille fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet. Nach einem freiwilligen, beweiskräftigen Atemalkoholtest in den Diensträumen in der Logenstraße wurde der Mann in die Obhut der amerikanischen Militärpolizei gegeben.|pvd

