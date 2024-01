Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Tragischer Zugunfall - Nachtragsmeldung

Biberach (ots)

Nach den bisher durchgeführten polizeilichen Ermittlungen ist von folgendem Unfallgeschehen auszugehen. Der 15-Jährige wollte einen aus Richtung Haslach einfahrenden Zug auf Gleis 1 erreichen, da er irrtümlicherweise davon ausgegangen sein soll, mit diesem in Richtung Gengenbach weiterfahren zu können. Dieser Regionalzug war jedoch lediglich auf der Durchfahrt in Richtung Gengenbach. Der Jugendliche lief dann nach Zeugenaussagen hinter einem auf dem Gleis 2 stehenden bzw. in Richtung Haslach losfahrenden SWEG Zug über die Gleise und wurde vom durchfahrenden Regionalzug erfasst. Der Lokführer der Regionalbahn, der den 15-Jährigen durch den auf dem Gegengleis stehenden Zug mutmaßlich nicht rechtzeitig sehen konnte, leitete unmittelbar nach Erkennen der Situation einen Nothalt ein und kam wenige hundert Meter nach der Unfallstelle zum Stillstand. Aufgrund der Zeugenaussagen ist derzeit von einem tragischen Unfall auszugehen. An der Unfallstelle waren neben Rettungskräften und Feuerwehr auch Streifen der Bundespolizei und Landespolizei sowie Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Einsatz. /ag

Ursprungsmeldung vom 31.01.2024, 9:38 Uhr POL-OG: Biberach - Tragischer Zugunfall

Biberach Zu einem tragischen Unfall kam es Montagabend gegen 21 Uhr am Bahnhof in Biberach. Ein 15-jähriger Schüler wurde beim Überqueren der Gleise von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst und lebensgefährlich verletzt. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 15-Jährige noch am Unfallort. Die Polizei geht nach jetzigem Erkenntnisstand von einem Unfall aus./vo

