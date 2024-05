Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter brechen in Wohnhaus ein

Kaiserslautern (ots)

Die Abwesenheit ihres Opfers machten sich Unbekannte am Sonntagnachmittag zunutze, um einzubrechen. Gegen halb vier verließ der Mann sein Haus in der Straße "Am Weidengarten". Als er gegen kurz vor fünf zurückkam, bemerkte er, dass die Innenräume alle durchwühlt waren. Als Beute verzeichneten die Täter Munition, Schmuck und etwas Bargeld. Wie es den Langfingern gelang in das Haus einzubrechen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, denen während des genannten Zeitraums etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

