LPI-EF: Erheblicher Schaden bei Einbruch

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Sonntag versuchte ein Mann mittels seines Gürtels an einem Türsteher vorbeizukommen. Der 24-Jährige war zuvor an einem Club in der Erfurter Innenstadt auf Grund seiner Alkoholisierung und seines Verhaltens abgewiesen worden. Nach einem kurzen Wortgefecht griff der 24-Jährige nach seinem Gürtel. Er löste diesen vom Hosenbund und attackierte damit den Security Mitarbeiter. Dabei ...

mehr