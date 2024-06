Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Polizei stoppt Kind mit entwendetem Pkw - Bassum, Diebstahl einer Geldbörse ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Kind entwendet Pkw

Ein 12-Jähriger hat am Montag zunächst versucht einen Pkw zu entwenden. Hierbei hielten Zeugen ihn auf. Später entwendete er ein Fahrzeug und wurde von der Polizei gestellt. Gegen 19.30 Uhr versuchte der 12-Jährige, an der Vereinssporthalle in der Walsener Straße, einen Pkw zu entwenden. Er gab vor, auf Toilette gehen zu müssen. In der Sporthalle durchsuchte er aber eine Umkleidekabine nach Pkw-Schlüsseln. Mit einem Schlüssel kam er zurück auf den Parkplatz vor der Sporthalle, suchte das dazugehörige Fahrzeug und setzte sich auf den Fahrersitz. Bevor er losfahren konnte, stoppten Zeugen ihn und riefen die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der 12-Jährige. Die Zeugen gaben den Fahrzeugschlüssel an den Eigentümer zurück.

Gegen 21.20 Uhr wurde der Polizei ein entwendeter Pkw Volvo in der Bahnhofstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Diebe mit dem Pkw. Mit mehreren Streifenwagen gelang es der Polizei schließlich die Flucht zu stoppen. Im Pkw traf die Polizei auf den schon bekannten 12-Jährigen und einen 16-jährigen Freund. Der 12-Jährige saß hinterm Lenkrad und sein Freund auf dem Beifahrersitz. Die Polizei verbrachte beide Minderjährigen zur Dienststelle und übergab sie anschließend den Erziehungsberechtigten.

Bassum - Diebstahl

Unbekannte haben einem 79-Jährigen während des Einkaufens im ALDI Markt in der Bremer Straße die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet. Der Diebstahl geschah bereits am Freitag letzter Woche gegen 11.00 Uhr. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch mehrere Scheckkarten. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag letzter Woche bis zum Montag wurde ein Transporter Mercedes Vito in der Radeberger Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrer touchierte den in einer Parkbucht abgestellten Transporter und flüchtete danach, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Transporter entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell