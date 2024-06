Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Polizei nimmt Diebe fest - Kradfahrer weicht aus und verunfallt - Twistringen, Pedelec Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Polizei nimmt Diebe fest

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Stuhr-Fahrenhorst drei Diebe kurz nach einem Diebstahl festgenommen. Die drei 25, 27 und 28 Jahre alten Männer hatten gegen 17.00 Uhr aus einem Container der Abfallwirtschaft an der Hauptstraße diverse Elektroartikel entwendet. Ein Tatverdächtiger war in den Container geklettert und hatte die Artikel rausgereicht. Die beiden anderen Tatverdächtigen standen "Schmiere" oder nahmen das Diebesgut entgegen. Auf ihrer Flucht konnte das Trio noch im Nahbereich des Tatortes von der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Alle Drei wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Stuhr - Betrunkener Pkw-Fahrer

Mit einem Alkoholgehalt von mindestens 2,6 Promille hat die Polizei am Sonntag gegen 13.10 Uhr einen 58-jährigen Pkw-Fahrer in der Lise-Meitner-Straße gestoppt. Bei der Kontrolle fiel die Alkoholbeeinflussung sofort auf und ein erster Test bestätigte die Alkoholisierung. Der 58-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, danach beschlagnahmte die Polizei den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt.

Stuhr - Kradfahrer weicht aus und stürzt

Ein 30-jähriger Kradfahrer musste am Sonntag gegen 15.30 Uhr einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Pkw ausweichen. Der 30-Jährige befuhr die Delmenhorster Straße, als ihm in einer Linkskurve Höhe Moorstraße ein Pkw zum Ausweichen zwang. Der Kradfahrer fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Eine in der Nähe auf dem Gehweg stehende 84-jährige Frau erschrak und stürzte, ohne Zusammenstoß mit dem Krad. Der 30-jährige Kradfahrer und die Seniorin verletzten sich leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Twistringen - Pedelec Diebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 09 Uhr, in der Bahnhofstraße Nähe des Bahnhofes ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke NCM im Wert von ca. 1600 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

