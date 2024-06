Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.06.2024

Diepholz (ots)

Scholen - Zeugenaufruf zur Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, gegen 13:20 Uhr, fiel Zeugen einen Kleinkradfahrer auf, welcher die Hauptstraße in Scholen befahren und im weiteren Verlauf auf dieser gestanden habe. Zudem seien unbeteiligte Verkehrsteilnehmer durch den Kleinkraftradfahrer angeschrien worden. Der 48-Jährige aus Blockwinkel konnte durch Polizeikräfte des Kommissariats Sulingen mit einer silber-schwarzen Aprillia (125er) in der Hauptstraße, in Höhe Nechtelser Straße, kontrolliert werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Anwohner und Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen (Tel.: 04721-9490) zu melden.

