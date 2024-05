Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Marl, Diebstahl von Schafen - Stuhr, Wohnwagen gerät in Brand ---

Diepholz (ots)

Marl-Hagewede - Schafe entwendet

Als die Eigentümer am Dienstagmittag nach Hause kamen, stellten sie fest, dass eines der Minischafe auf der Wiese an der Hageweder Allee fehlte, welches am Morgen dort noch gegrast hatte. Bereits zwei Wochen zuvor waren ein Bock und ein Lamm im Laufe des Vormittags von der Weide verschwunden. Da es keine Anzeichen gibt, dass ein Wolf die Schafe gerissen haben könnte, wird davon ausgegangen, dass die Schafe im Zeitraum vom 17.05. bis 28.05.24 durch bislang unbekannte Täter mitgenommen wurden. Hinweise nimmt die Polizeistation Lemförde, Tel. 05443-203440, entgegen.

Varrel (Sulingen) - Brand im Blockheizkraftwerk

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 16.15 Uhr die Isolierung eines Blockheizkraftwerks, was in einem Container in der Hohe Straße untergebracht ist, in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Stuhr - Wohnwagen gerät in Brand

Am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Wohnwagen auf einem Campingplatz Zum Steller See in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch Verpuffungen wurden aber zwei nebenstehende Wohnmobile stark beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Syke - Vorfahrt missachtet

Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 12.10 Uhr an der Einmündung Gödestorfer Straße / Holzkamp die Vorfahrt missachtet und ist mit dem Pkw eines 59-jährigen Fahrers kollidiert. Die 29-Jährige wollte an der Einmündung nach links in Richtung Schnepke fahren, übersah aber den Pkw des 59-Jährigen, der von rechts Vorfahrt hatte. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell