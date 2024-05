Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Polizei deckt Straftaten Serie auf - Sulingen, Brücken durch Bagger beschädigt ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Polizei deckt Straftaten Serie auf

Die Polizei in Twistringen konnte jetzt eine Serie von Straftaten aufdecken. Für mindestens 29 Straftaten ist eine kleine Gruppe noch strafunmündiger Kinder verantwortlich, zwei davon als Haupttäter. Auf das Konto der Kinder gehen Fahrraddiebstähle, Ladendiebstähle, Gelddiebstähle und Sachbeschädigungen.

Von Februar bis April wurden im Bereich Twistringen und teilweise auch in Bassum immer wieder Fahrräder entwendet. Die Räder wurden als Fundsache später am Bahnhof in Twistringen wieder aufgefunden. Auch kam es immer wieder in Supermärkten zu Gelddiebstählen und Ladendiebstählen. Bei einem der Ladendiebstähle konnten die zwei als Haupttäter fungierenden Kinder identifiziert werden. Umfangreiche Ermittlungen der Twistringer Polizei brachten schnell eine Reihe weiterer Taten ans Licht, die auf das Konto der Gruppe gingen. Die Polizei ist sich sicher, dass noch nicht alle Straftaten angezeigt wurden und daher noch eine Dunkelziffer existiert.

Nach Absprachen kümmert sich neben den Eltern der Fachdienst Jugend des Landkreises um die noch strafunmündigen Kinder.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag letzter Woche wurde ein Pkw Ford Kuga auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Herrlichkeit beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz. Der Verursacher geriet vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er hinterließ einen Schaden von mindestens 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Lembruch - Einbruch

Am Dienstag zwischen 12.40 Uhr und 15.40 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alte Dorfstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten mehrere Räume. Mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Brücken beschädigt

Ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Zugfahrzeug und einem Auflieger auf dem ein Bagger transportiert wird, ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Ortsumgehung Sulingen (B 214) gegen mindestens zwei Brücken gefahren. Auf der Fahrt Richtung Diepholz touchierte der zu hohe Auslegerarm die Unterseiten der Brücken. Der Verursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Da der Fahrzeughalter der Polizei bekannt war, wurde er später aufgesucht und über die Konsequenzen aufgeklärt. Nach ersten Schätzungen entstand an den Brücken ein Schaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell