Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Brand absichtlich gelegt - Syke, Betrunken auf Straße gesprungen ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Brand absichtlich gelegt

Bei dem Brand eines Wohnhauses am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr wurden insgesamt neun Personen durch Rauchgasintoxikation verletzt (wir berichteten). Drei Personen mussten aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Beendigung der Löscharbeiten hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Eine 54-jährige Hausbewohnerin geriet bei der Tatortaufnahme und Befragung der Bewohner in Verdacht, den Brand absichtlich verursacht zu haben. Sie gab selbst an, Bettlaken auf dem Sofa im Wohnzimmer absichtlich in Brand gesteckt zu haben. Einen Grund hierfür hat die Frau den Ermittlern nicht genannt.

Die 54-Jährige war mit leichten Verletzungen zunächst ins Krankenhaus gebracht worden. Anschließend musste sie aufgrund psychischer Probleme in eine Klinik eingewiesen werden.

Syke - Diebstahl aus Umkleidekabine

Am Montag in der Zeit zwischen 20.00 und 20.45 Uhr hat ein unbekannter Täter aus den Umkleidekabinen im Waldstadion mehrere Wertsachen entwendet. Der Täter bediente sich an der Kleidung, nahm Kopfhörer, Sportartikel und Bargeld mit. Anschließend konnte der Dieb unerkannt entkommen. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Betrunken auf Straße gesprungen

Gleich zweimal ist ein Betrunkener am Montagabend um 21.15 Uhr und um 21.25 Uhr in der Sudweyher Landstraße unvermittelt vor PKWs auf die Straße gesprungen. Die Pkw-Fahrer konnten nur durch schnelle Reaktionen und Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern. Er beleidigte die Pkw-Fahrer und versuchte gegen die Pkw-Tür zu treten. Die Polizei machte dem Ganzen ein Ende und nahm den 33-Jährigen, auch aufgrund seiner Alkoholisierung, mit zur Dienststelle. Ein erster Test ergab 2,49 Promille.

Asendorf - Container aufgebrochen

Im Laufe des letzten Wochenendes haben Unbekannte einen Lagercontainer in der Bücker Straße aufgebrochen. Aus dem Container entwendeten sie einen Stromerzeuger und ein Schweißgerät im Wert von 13000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell