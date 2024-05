Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Wohnhausbrand mit Verletzten - Stuhr, Polizei nimmt Automaten Aufbrecher fest -

Diepholz (ots)

Stuhr - Polizei nimmt Automaten-Aufbrecher fest

In der Nacht zum Montag konnte die Polizei in Stuhr zwei Automatenaufbrecher festnehmen. Ein dritter Täter konnte flüchten. Gegen 01.30 Uhr meldete eine Zeugin, das drei Personen in der Elbestraße an der Einmündung Stuhrer Landstraße mit einem Flex versuchen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Kurz bevor die erste Polizeistreife eintraf, ließen die Drei von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Moordeicher Landstraße. Noch an der Stuhrer Landstraße konnte die Polizei zwei Täter, eine 33-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann, antreffen. Ein dritter Täter konnte unerkannt flüchten. Die 33-Jährige und den 29-Jährige hat die Polizei festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Das Aufbruchswerkzeug, ein Akkuflex, konnte im Nahbereich des Zigarettenautomaten aufgefunden und sichergestellt werden.

Stuhr - Gegen Baum gefahren

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntag gegen 15.40 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurden der 20-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der 20-Jährige befuhr die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Kladdinger Straße. Der Rettungsdienst versorgte die beiden leicht Verletzten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro.

Wagenfeld - Vorfahrtsunfall

An der Kreuzung Mindener Straße / Varreler Straße wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin wollte die Mindener Straße von der Varreler Straße in Richtung Wagenfeld überqueren. Sie übersah das Krad eines 53-jährigen Fahrers, der auf der Mindener Straße unterwegs war. Beide kollidierten und wurden zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Leichtverletzten. Es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Barnstorf - Brand eines Wohnhauses

Am frühen Montagmorgen gegen 06.00 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Mehrparteienhaus in der Breslauer Straße in Brand. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Neun Hausbewohner, vier Erwachsene und fünf Kinder, konnten sich aus dem Haus retten, erlitten aber zum Teil Brandverletzungen und Rauchgasintoxikationen. Sie wurden vom mehreren Rettungswagen versorgt. Nach den Löscharbeiten hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 150000 Euro.

