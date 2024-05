Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zehn Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

07. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 06.-07.05.2024 - Bad Oldesloe

Heute Morgen (07.05.2024) wurden in der Schützenstraße sowie in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe offenbar zehn Fahrzeuge, jeweils an den Außenspiegeln beschädigt. Die Bad Oldesloe Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnisstand haben sich die Taten im Zeitraum vom 06.05.2024, 18.00 Uhr bis zum 07.05.2024, 07.00 Uhr ereignet. Abgestellt waren die betroffenen Fahrzeuge (Pkw aller Marken) in der Schützenstraße sowie in der Hamburger Straße.

Der oder die Täter verursachten durch Gewalteinwirkung gegen die Außenspiegel der Pkw einen mittleren vierstelligen Sachschaden.

Wer verdächtige Personen zur Tatzeit im Bereich der Schützenstraße sowie der Hamburger Straße beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 an die sachbearbeitende Kriminalpolizei zu wenden.

