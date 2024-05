Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 25.05.2024

PKW-Komplettentwendung in Bruchhausen-Vilsen

Am Freitagabend ist es zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Langen Straße zum Diebstahl eines blauen 1er BMW gekommen. Der BMW habe hinter dem Wohnhaus des Geschädigten neben einem dortigen Imbiss gestanden. Am PKW waren zur Tatzeit rote Kennzeichen aus dem Landkreis Verden angebracht. Der entstandene Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 969-0.

Versuchter Einbruch in Bruchhausen-Vilsen

Am späten Donnerstagabend ist es gegen 22:30 Uhr im Koppeldamm in Bruchhausen-Vilsen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Laut dem Bewohner des Hauses hätten die Täter zunächst an seiner Haustür "sturmgeklingelt". Er habe nicht darauf reagiert. Kurz darauf haben die Täter versucht, ein Fenster aufzuhebeln, woraufhin der Bewohner auf sich aufmerksam gemacht und die Täter in die Flucht geschlagen habe. Sollten Sie zur Tatzeit in Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise zur Tat liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 969-0.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Syke

Am Freitagmittag ist es gegen 11:45 Uhr auf der Siemensstraße / Ecke Max-Planck-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad/125er und einem PKW gekommen. Die 56-jährige PKW-Fahrerin aus Syke wollte aus der Max-Planck-Straße in die Siemensstraße einbiegen und übersieht dabei eine 16 -jährige Sykerin auf ihrem Krad. Die 16jährige kann dem PKW ausweichen, verliert jedoch die Kontrolle über ihr Krad und kollidiert mit einem Straßenschild und einem Baum. Sie wird dabei leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Rollerfahrerin in Syke / Henstedt

Am Freitagmittag ist es gegen 13:15 Uhr in Syke / Henstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16jähriger Rollerfahrer aus Bassum befährt eine dortige Busspur und missachtet am Ende dieser die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW eines 47jährigen Mannes aus Bassum. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wird. An beiden PKW entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 750 Euro.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 24.05.2024, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr bis 17:40 Uhr, wurde gegenüber eines Schreibwarenhandels in der Lange Straße in Sulingen ein auf dem Seitenstreifen abgestellter Dacia am Seitenspiegel mutmaßlich durch einen vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Sulingen 04271/949-0 zu wenden.

