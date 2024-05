POL-HF: Mit Stange auf parkendes Fahrzeug eingeschlagen

Löhne (ots) - (jd) Eine Löhnerin stellte am Sonntag (28.4.), um 21.30 Uhr einen grauen BMW an der Schulstraße ab. Als sie am nächsten Morgen, um 7.05 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Auto aus der 5er-Reihe jede Spur. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen M-KF 2673 machen können, sich unter 05221/8880 zu ...

mehr