Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochpreisige Werkzeuge entwendet - Unbekannte dringen in Firma ein

Spenge (ots)

(jd) Der Inhaber einer Firma an der Werkstraße bemerkte am Montag (29.4.), um 6.00 Uhr, dass ein Rolltor nicht verschlossen war. Der Mann sah daraufhin im Gebäude nach dem Rechten und stellte fest, dass mehrere hochpreisige Werkzeuge fehlten. Außerdem nahmen der oder die unbekannten Täter aus einem Büroraum eine Geldkassette an sich. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Unbekannten über ein Außenfenster, das sie gewaltsam öffneten, in das Gebäude gelangten. Der Inhaber der Firma war letztmalig am Samstag, um 14.000 Uhr in seinem Firmengebäude - zu diesem Zeitpunkt waren noch alle Gegenstände vor Ort. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, Hinweise unter 05221/8880 zu übermitteln.

