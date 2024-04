Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes kam es zu einem Einbruch in eine Firma an der Straße Auf der Bülte. Eine Mitarbeiterin stellte gestern (29.4.), um 6.50 Uhr fest, dass die Eingangstür zur Lagerhalle sowie ein daneben befindliches Fenster offenstanden. Fenster und Tür waren stark beschädigt, da der oder die unbekannten Täter beides mittels eines Werkzeugs gewaltsam geöffnet haben. Aus dem Inneren der Lagerhalle fehlten diverse Kartons, in denen sich Schubladenschienen befanden. In den Büroräumen brachen die bisher unbekannten Tatverdächtigen einen Kaffeeautomaten auf. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Montagmorgen. Zeugen, die am Wochenende im Bereich Westerenger etwas Auffälliges in diesem Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

