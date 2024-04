Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Aggressionen im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 25.04.2024 befuhr ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 20:15 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle Edenkoben wurde er von einem von hinten kommenden 26-jährigen VW-Fahrer durch dichtes Auffahren und Hupen genötigt, den Fahrstreifen zu wechseln. Nachdem der 26-Jährige überholt hatte, setzte er sich vor den 28-Jährigen und verringerte mehrmals ohne Grund die Geschwindigkeit, um ein etwaiges Abbremsen zu provozieren. Die beiden Streithähne trafen sich im Anschluss wieder in Landau an der Kreuzung Schloßstraße / Marienring an der roten Lichtzeichenanlage. Für die Mitfahrer des 26-Jährigen war die Situation anscheinend noch nicht geklärt. Sie stiegen aus dem Fahrzeug aus und begaben sich zu dem vor ihnen stehenden PKW Hyundai. Hierbei soll ein 24-Jähriger gegen den Außenspiegel des PKW Hyundai geschlagen haben. Um der Situation zu entkommen, setzte der 28-Jährige zurück und kollidierte mit dem VW des 26-Jährigen, sodass Sachschaden entstand. Der Hyundai-Fahrer konnte sich dann entfernen. In vorliegender Sache muss sich beim derzeitigen Ermittlungsstand der 26-jährige VW-Fahrer wegen Nötigung im Straßenverkehr und dessen 24-jähriger Mitfahrer wegen versuchter Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

