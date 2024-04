Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Verstöße in zwanzig Minuten...

Landau (ots)

...wurden am Nachmittag des 25.04.2024 in der Ostbahnstraße in Landau zur Anzeige gebracht. Hierbei waren an einem E-Scooter und an einem E-Roller keine gültigen Versicherungskennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. Die beiden Fahrer (21 und 31 Jahre alt) müssen sich nun in Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

