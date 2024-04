Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Umgefallene Flasche mündet in Verkehrsunfall

Landau (ots)

Am 23.04.2024 befuhr eine 66-jährige Opel-Fahrerin gegen 19:30 Uhr die Marie-Curie-Straße in Landau. Sie wollte nach einer Flasche greifen, welche ihr aus der Hand fiel. Hierdurch wurde sie abgelenkt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit zwei Pollern, einem Verkehrsschild und einem Baum. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 66-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell