POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Verstoß gegen das Nachtfahrverbot

Kandel (ots) - In den Morgenstunden des 23.04.2024 haben unbekannte Täter versucht einen Snackautomaten in Kandel aufzubrechen. Es gelang jedoch nicht den gut gesicherten Automaten zu Öffnen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth S. Bischoff Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 ...

