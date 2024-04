Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung in der Innenstadt, Bedrohung mit Messer und Siegeldiebstahl vom Kennzeichen

Altena (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Lennestraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 33-jährigen Frau. Dieser wurde von einem 37-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann zog weiter zum Markaner und schlug dort einem 27-jährigen Mann ebenfalls mehrfach ins Gesicht. Beide Geschädigten wurden leicht verletzt und erstatteten Strafanzeige.

Am Sonntagnachmittag kam es einer Bedrohung und Körperverletzung am Drescheiderhagen. Ein 39-jähriger alkoholisierter Mann hielt einem 19-jährigen Mann zunächst ein Küchenmesser an den Hals und schlug ihm danach mit der Faust an das Gesicht. Der 19-Jährige wehrte sich, indem er mehrfach zurückschlug. Beide Beteiligten erstatteten eine Strafanzeige.

Innerhalb der letzten Woche entfernte ein unbekannter Täter das Siegel des Kennzeichens an einem Fahrzeug an der Rahmedestraße und entwendete dieses. Der Fahrzeughalter erstattete eine Strafanzeige. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Altena oder unter der Telefonnummer 02352-91990 mitteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell