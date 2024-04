Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch in Firma, Streit und Widerstand, Diebstähle und Sachbeschädigungen

Iserlohn (ots)

Einbruchsversuch im Industriegebiet Sümmern Unbekannte haben die Glasscheibe einer Firma an der Köbbingser Mühle in Iserlohn vollständig eingeschlagen. Dafür müssen sie in der Nacht auf Samstag das umzäunte Gelände betreten haben, ein Alarm wurde ausgelöst und der Sicherheitsdienst stellte die beschädigte Scheibe gegen 3:30 Uhr fest. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und suchte die Firma von Innen und außen ab: Es war kein Täter mehr da. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen nimmt diese die Polizei Iserlohn unter 02371 9199 0 entgegen.

Streit im Auto führt zu Widerstand

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhren die Beamten kurz nach Mitternacht zur Hans-Böckler-Straße. Zeugen riefen die Polizei, da eine Frau an einem Pkw auf der Straße lag, sie sei aus dem Auto gefallen. Womöglich sei dies ein Unfall gewesen, zudem würden zwei Männer aus dem Auto steigen und streiten. Wie sich jedoch herausstellte, war die 53 - jährige Iserlohnerin auf der Straße gelandet, da sie das Auto schnell verlassen wollte. In diesem gab es zuvor Streit, der sich nun auf die Straße verlagerte. Im Zuge dessen kam es zu einer Körperverletzung zwischen den 21 und 50 Jahre alten Iserlohnern, die mit der Frau unterwegs waren. Der 21 - Jährige verletzte den 50 - Jährigen durch einen Tritt mit dem beschuhten Fuß, beide waren alkoholisiert. Als die Polizei die Parteien trennen wollte, ging der 21 - Jährige wieder auf den anderen Iserlohner los. Ein Beamter wollte ihn davon abhalten und bekam direkt einen Tritt gegen den Oberschenkel zu spüren. Daraufhin wurde der 21 - Jährige durch die Polizisten zur Polizeiwache gebracht. Er war vor Ort so aggressiv und alkoholisiert, dass er bis zum nächsten Morgen dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Dort konnte er nach Beruhigung und Ausnüchterung am Folgetag entlassen werden. Es erwarten ihn nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

E-Scooter gestohlen

Am Sonntag stellte ein jugendlicher Iserlohner zwischen 17 und 20 Uhr seinen E-Scooter am Seilersee auf Höhe des Sportplatzes ab. Als er wiederkam musste er den Diebstahl des Rollers feststellen und er suchte mit seinem Vater die Polizeiwache auf. Der Roller ist zur Fahndung ausgeschrieben worden, die Polizei bittet um Hinweise.

Diebstahl durchs Fenster

An einem am Schleddenhofer Weg abgestellten Transporter schlugen unbekannte Täter die Scheibe ein. So gelang es ihnen, Werkzeuge aus dem Fahrzeug zu entwenden. Tatzeitraum war der Sonntag zwischen 01:30 und 11:30 Uhr. In einem ähnlichen Zeitraum wurde auch die Scheibe eines weiteren Pkw am Schleddenhofer Weg eingeschlagen, hier waren jedoch keine Wertsachen zu holen und es entstand nur Sachschaden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, möge sich bitte an die Polizeiwache in Iserlohn wenden.

LKW beschädigt

Ein 38 - jähriger Iserlohner stellte am Samstagmittag eine Beschädigung am Reifen seines LKWs fest. Wie sich bei näherer Betrachtung herausstellte, hat man über Nacht einen spitzen Metallgegenstand vor dem Reifen platziert, sodass dieser bei Fahrtantritt beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Glasbruch in der Schulstraße

An einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße wurde mit einem Pflasterstein ein Fenster eingeworfen und eine Glastür beschädigt. Die kaputte Fensterscheibe wurde am Samstagnachmittag festgestellt, die kaputte Glastür schon am Freitagabend. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Wert geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell