POL-PDLD: Roschbach - Schwarzfahrer bei Geschwindigkeitsüberwachung erwischt

Roschbach (ots)

Am Morgen des Samstags führte die Polizei Edenkoben im Bereich der Kreuzung der L516 und der K54 eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Innerhalb von ca. eineinhalb Stunden wurden 25 Fahrzeugführer festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70km/h übertraten. Unrühmliche Spitzenreiter waren zwei Verkehrsteilnehmer, die mit 106 km/h gemessen wurden. Die beiden erwartet ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Einen weiteren Eintrag wegen einer Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis erwartet einen 23-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, der zwar an diesem Tag nur geringfügig zu schnell, aber dafür zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, da ihm diese bereits im Jahr 2022 entzogen wurde. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

