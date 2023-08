Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal/Trösel: Giftköder im Garten?

Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise

Gorxheimertal (ots)

Einen vermeintlichen Giftköder stellte ein Hundehalter am Samstag (26.8.) auf seinem Grundstück mit Garten "In der Seufze" fest und alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich dabei um einen mit Draht präparierten Köder. Weil er nicht ausschließen konnte, dass sein Hund davon gefressen hatte, brachte der Mann sein Tier vorsorglich zu einem Tierarzt. Dieser konnte glücklicherweise keine Verletzungen feststellen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll bereits am Tag zuvor, Freitag (25.8.), ein ähnlicher Gegenstand in dem Garten aufgefunden worden sein. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, bei den Beamten des südhessischen Diensthundewesens, zu melden.

