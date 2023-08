Groß-Gerau/Dornheim (ots) - Nachdem am Freitag (25.8.) unbekannte Vandalen mehrere Farbschmierereien an verschiedenen Örtlichkeiten in Dornheim hinterließen, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Unter anderem beschmierten sie einen Glascontainer in der Taunusstraße, den Eingangsbereich einer Schule in der Straße "Am Sportfeld" sowie eine Hauswand in der ...

mehr