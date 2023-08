Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Dornheim: Unbekannte Vandalen am Werk/ Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau/Dornheim (ots)

Nachdem am Freitag (25.8.) unbekannte Vandalen mehrere Farbschmierereien an verschiedenen Örtlichkeiten in Dornheim hinterließen, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Unter anderem beschmierten sie einen Glascontainer in der Taunusstraße, den Eingangsbereich einer Schule in der Straße "Am Sportfeld" sowie eine Hauswand in der Gernsheimer Landstraße mit Farbe. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell