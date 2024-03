Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsüberwachung K6

Edenkoben (ots)

Am Nachmittag des 08. März führte die Edenkobener Polizei eine Verkehrsüberwachung entlang der K6 in Höhe der dortigen Backstube durch. Insgesamt wurden fünf Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt verbotswidrig nutzten (Regelsatz 100 Euro Bußgeld). Vier weitere bezahlten ein Verwarngeld von 30 Euro, weil sie vor Fahrtantritt auf das Anlegen ihres Sicherheitsgurtes verzichteten, während drei andere ihre mitgeführte Ladung nicht vorschriftsmäßig sicherten (Regelsatz 35 Euro Verwarngeld). Ein 33-jähriger Fahrzeugführer hatte an seinem geführten PKW technische Veränderungen vorgenommen, die die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen ließen.

