Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdächtige Person in Wörth

Wörth (ots)

Am 08.03.2024 wurde um 04:35 Uhr in Wörth eine Person auf einem privaten Anwesen von einer Überwachungskamera gefilmt. Diese männliche Person, ca. 30 Jahre alt, habe zunächst an einem auf privatem Gelände abgestellten PKW versucht die Türen des Fahrzeuges zu öffnen um vermutlich aus dem Fahrzeug Gegenstände zu entwenden. Da dieses Fahrzeug offensichtlich verschlossen war, ließ die Person davon ab. Er lief nun an den Haupteingang des Anwesens. Was er dort wollte ist derzeit unklar. Von dort aus verließ der Mann die Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Die noch unbekannte Person trug eine helle Kappe, hatte kurze schwarze Haare, trug einen Vollbart, war mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise können jederzeit an die Polizei in Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder piworth@polizei.rlp.de In dieser Angelegenheit bittet die Polizei die geparkten Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertsachen im Innenraum zurücklassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell