POL-MK: Radarmessung in Schalksmühle

Iserlohn (ots) - Am Donnerstag haben die Taschendiebe wieder in Iserlohn zugegriffen. Gegen 11.45 Uhr zogen sie einer 82-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Geschäft am Theodor-Heuss-Ring die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgestellten Tasche. Gegen 15 Uhr zogen sie einem 76-jährigen Mann in der Innenstadt ...

