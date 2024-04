Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad endet mit Unfall

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 08.04.2024, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Füllergasse in Haßloch. Im Einmündungsbereich zur Brunnengasse wollt er nach links in diese einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Brunnengasse. Dieser hielt seinerseits im Einmündungsbereich sein Fahrzeug an und gewährte dem Radfahrer dessen Vorfahrt. Beim Abbiegevorgang in die Brunnengasse verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen den bereits stehenden PKW. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer Verletzungen an den Fingern seiner Hand zu, welche im Nachgang in einem Neustädter Krankenhaus behandelt werden mussten. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrradfahrer zudem Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille, woraufhin ihm im Krankenhaus zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

