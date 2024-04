Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlende Beleuchtung führt zu Strafanzeige

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 07.04.2024 um 23:50 Uhr wurde ein 23-Jähriger in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz mit seinem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser keine Beleuchtung aktiviert hatte. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann, welcher aus einem nicht-europäischen Ausland stammt, unberechtigt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist und sich hiernach auch unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu. Ferner wird die zuständige Ausländerbehörde über den Vorfall informiert.

